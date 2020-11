Mavenir und Airtel demonstrieren O-RAN RIC (RAN Intelligent Controller) beim globalen O-RAN ALLIANCE Plugfest, das von Airtel in Indien veranstaltet wird

Der von Mavenir und Airtel demonstrierte O-RAN Intelligent Controller (RIC) verwendet fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, um die Netzwerkleistung zu optimieren. Diese Demonstration zeigte RIC in Aktion, nahm Konfigurationsdaten und Leistungsmetriken aus einem Demonstrations-RAN auf und optimierte iterativ die Konfigurationsparameter, um Verbesserungen bei den wichtigsten Leistungsindikatoren zu erzielen. Die Zielzielfunktion kann vom Bediener konfiguriert werden und leitet den Optimierungsprozess, um potenziell dynamisch sich ändernde Geschäftsanforderungen zur Laufzeit zu erfüllen. Der Umfang der Demonstration umfasst auch das Testen der O-RAN O1-Schnittstelle von Mavenir Non-RealTime RIC.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, sagte: „Wir freuen uns, mit Airtel beim ersten globalen O-RAN-Plugfest-Event zusammenzuarbeiten, das es ermöglicht, traditionelle Netzwerkbereitstellungsmodelle zu überdenken.“

„Wir freuen uns sehr, mit der globalen O-RAN-Community zusammenzuarbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit Mavenir für diese erfolgreiche Demonstration ist ein weiterer Schritt vorwärts beim Aufbau von 5G-Systemen mit offener Netzwerkarchitektur“, sagte Randeep Sekhon, CTO bei Bharti Airtel.

Kuntal Chowdhury, Senior Vice-President und General Manager des Geschäftsbereichs AI & Analytics von Mavenir, sagte: „Die Optimierung der Netzwerkkonfigurationsparameter in herkömmlichen Netzwerkbereitstellungen ist durch hohe Kosten, den Bedarf an erfahrenen Technikern und lange Verzögerungen bei der Datenerfassung durch Laufwerkstests gekennzeichnet. Durch die intelligente Anwendung der neuesten Techniken des maschinellen Lernens können wir die Kosten und die Zeit, die für die Netzwerkoptimierung zur Netzwerkbereitstellungszeit und während der gesamten Lebensdauer des Netzwerks erforderlich sind, drastisch reduzieren. Vielen Dank an Airtel und O-RAN ALLIANCE für die Ausrichtung dieser Veranstaltung.“