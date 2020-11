CDU ändert auf Wunsch von Merz Fahrplan bis zum Wahlparteitag

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU hat auf Wunsch von Friedrich Merz ihren Fahrplan bis zum Mitte Januar geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden erneut geändert. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Mail an CDU-Mitglieder vom Donnerstag hervor. Die für diesen Freitagabend geplante interne Vorstellungsrunde - "CDU Live" genannt - soll nun am 18. Dezember stattfinden. Am Tag zuvor ist ein solches Format mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet geplant, dem schärfsten Gegenkandidaten im Rennen um den Parteivorsitz.

Neben Ex-Unionsfraktionschef Merz und Laschet kandidiert der Außenpolitiker Norbert Röttgen um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.