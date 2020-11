Kavalan stellt „Artist Series" in limitierte Auflage vor

Die erste Ausgabe stellt vier Flaschen in Zusammenarbeit mit dem meisterhaften Künstler Paul Chiang vor, der kreative Energie aus seiner Heimat schöpft und dessen Werk in der Vergangenheit ausgewählt wurde, um klassische Musik und die natürliche Schönheit Taiwans zu interpretieren.

Die fassstarken Single-Cask-Whiskies - Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask und Peated Malt - sind von den vier Elementen Ozean, Luft, Sonnenlicht und Mutter Erde inspiriert, die jeweils eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Kavalan-Whisky spielen. Die Destillerie wird insgesamt 198 Sammlersets herausgeben, die jeweils vier Flaschen à 700 ml enthalten. Zusätzlich enthält jedes Set eine einmalig nummerierte und signierte Ausgabe von einem von zwei Siebdrucken von Paul Chiang mit dem Titel „Pisilian" oder „Bergkette in Taiwan". Daneben werden auch insgesamt 4.000 Einzelflaschen à 1.000 ml für den Einzelkauf freigegeben.

Peated Malt ist Kavalans zweiter Shave, Toast, and Rechar (STR) Whisky. Er folgt auf den von der WWA als „World's Best Single Malt" prämierten *Solist Vinho Barrique.

Paul Chiang hat internationale Bekanntheit erlangt in ganz Europa, den USA und in Taiwan. Er steht für ein kompromissloses Streben nach „dem Ideal", das die Aufmerksamkeit der Kavalan-Familie auf sich zog.

Der CEO von Kavalan, YT Lee, erklärte, jedes Bild werde mit Hingabe kreiert.

„Kunst, wie Whisky, hat die Kraft, tiefe Emotionen zu wecken. Aber es erfordert jahrzehntelange harte Arbeit und Einsatz, wenn man sein Handwerk beherrschen will", sagte Lee.

„Sehen wir uns man beispielsweise „Puncheon" an, ein Werk, das Meer, Himmel und Sterne darstellt. Paul malte dieses Werk, als er nach 30 Jahren Abwesenheit nach Taiwan zurückkehrte und sich an der Küste in Taitung niederließ. Man spürt die Euphorie dieser Zeit und die Faszination mit dem Wiederentdeckten."

„Wir wollen große Kunst und unseren seltensten Whisky für Kenner zusammenbringen - beide sind Ausdruck feinster Kunstfertigkeit. Wir fühlen uns geehrt, mit Paul an der Erstausgabe zusammenzuarbeiten."