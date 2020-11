Europa der Gegensätze!

Allerdings gibt es hier nach meiner Einschätzung gravierende Systemdeffekte, die grundlegend nicht nur die Europäische Union, sondern ganz Europa betreffen. Für mich sind daher die interessantesten Länder in Europa beispielsweise das Königreich Norwegen, die Schweiz oder das Fürstentum Liechtenstein, die alle kein Teil der EU und des Eurosystems sind. Die EU ist für mich längst zu einer Haftungsgemeinschaft und Transferunion mutiert. Die nach wie vor großen Gegensätze, in einem Europa der unterschiedlichen Strukturen und Geschwindigkeiten, lassen sich anhand zahlreicher Fakten und Zahlen belegen.

Liechtenstein ist die Nr. 1 bei der Kaufkraft in Europa

Die sogenannte Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen ohne Steuern und Sozialabgaben inklusive Transferleistungen. Von der allgemeinen Kaufkraft bestreiten die Verbraucher alle Ausgaben für Essen, Wohnen, Dienstleistungen, aber auch Energiekosten, private Altersvorsorge und Versicherungen sowie andere Ausgaben, beispielsweise für Urlaub, ihre Mobilität sowie Konsumwünsche. Die Deutschen verfügen 22.388 Euro an Kaufkraft „Pro Kopf“. Das reicht gerade eubnak für den 8. Platz hinter Österreich in der aktuellen Studie „GfK Kaufkraft Europa 2020“.

Die Europäerinnen und Europäer verfügen im Jahr 2019 über ein Nettoeinkommen von rund 14.700 Euro, wie eine aktuelle Studie der GfK zeigt, für die 42 Länder untersucht wurden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 5,3 Prozent, was vor allem auf die Ausbreitung der Cornavirus (COVID19) und die daraus resultierenden massiv negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft zurückzuführen ist.

Mit 67.550 Euro ist die Kaufkraft im Fürstentum Liechtenstein am höchsten, in der Ukraine mit 1.830 Euro am geringsten. Deutschland liegt mit rund 23.800 Euro deutlich über dem Durchschnitt. Etwa im europäischen Durchschnitt liegt das Nettoreinkommen in Spanien, wie die nachfolgende Grafik von Statista zeigt. Die Diskrepanz zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Ukraine ist natürlich ein Extremwert, dennoch verdeutlicht auch der große Unterschied zwischen Euro-Volkswirtschaften wie Luxemburg und Polen das große ökonomische Gefälle in Europa.