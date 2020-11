Diese Aktie hat es mittlerweile auf jeden Fall geschafft, sich aus den Fängen der Coronakrise zu befreien und schaut nun zweifelsfrei nach oben. Hier wird man in naher Zukunft als Anleger wieder einiges zu feiern haben und große Renditen abgreifen können. Für Anleger also die perfekte Situation, diese Aktie zu einem geringen Preis in einer aufstrebenden Situation ergattern zu können!

Eine tolle Lage also für alle, die es mit der Aktie halten und sie bereits für sich in Betracht gezogen haben. Überzeugender kann die Situation kaum sein, also sollte man die Chance nutzen und zugreifen. Schließlich konnte die Aktie zum Wochenabschluss nochmal um 0,62 Prozent zulegen! Gegenüber dem Vortag ist das ein Plus von 0,31 Euro. Somit steht die Aktie nun bei 49,51 Euro!

Fazit: Ist das jetzt die endgültige Wende bei Bayer? Oder wieder nur ein Strohfeuer? Wir haben die Chancen und Risiken der Aktie analysiert und die Ergebnisse für Sie in einem Sonderreport aufbereitet. Hier können Sie die Studie zum Download anfordern.