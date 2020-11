„Endlich“ möchte man sagen. Endlich hat es SAP geschafft, den Aktienkurs wieder über die vor allem psychologisch wichtige Marke von 100 Euro zu hieven. Nach einer katastrophalen Entwicklung im Oktober, die sich auch Anfang November fortgesetzt hat, konnte sich die Aktie zuletzt peu á peu wieder erholen. Mit dem Schlusskurs zum Wochenende von 100,14 Euro wurde jetzt ein charttechnischer Widerstand hauchzart überboten.

Denn erstmals seit rund zwei Wochen schloss SAP oberhalb von 100 Euro. Das könnte nun neue Käufer auf den Plan rufen und den Kurs schnell weiter nach oben hieven. Immerhin verzeichnete SAP zuletzt drei positive Sitzungen in Folge – wenn auch nur mit relativ kleinen Kursgewinnen. Wichtig ist zunächst einmal, dass die 100er-Marke hält.

Fazit: Denkbar knapp konnte SAP eine wichtige Hürde zurückerobern. Aber reicht das, um in die Erfolgsspur zurückzufinden? Oder gehen die Kurse ab Montag schon wieder in Knie? All das und weitere wichtige Infos lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie hier nachlesen können.