AfD-Parteitag: Meuthen gewinnt Schlammschlacht

Mit so einer scharfen Attacke auf den rechtsradikalen Flügel der AfD hatte niemand gerechnet – und die Folge waren eine regelrechte Schlammschlacht und wüste Beschimpfungen des Höcke-Flügels. Der Parteivorsitzende Jörg Meuthen hat eine Wut-Rede auf dem Parteitag in Kalkar gehalten. Von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen solle sich die AfD distanzieren. Sieben Jahre

Ein Beitrag von Thorsten Meyer.