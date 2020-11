Black Tusk engagiert Diamantbohrunternehmen für das Goldprojekt McKenzie East Nachrichtenquelle: IRW Press | 30.11.2020, 09:17 | 65 | 0 | 0 30.11.2020, 09:17 | 30. November 2020, Vancouver, BC - Black Tusk Resources Inc. („Black Tusk“ oder das „Unternehmen“) (C: TUSK, OTC: BTKRF, FWB: 0NB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Forage Val d’Or Inc mit der Durchführung von Diamantbohrungen im zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt McKenzie East beauftragt hat. McKenzie East befindet sich direkt nördlich von Val d’Or in der kanadischen Provinz Quebec. Forage Val d’Or ist ein lokales Vertragsunternehmen, das über Kenntnisse und Erfahrungen mit Bohrungen in der Region verfügt. Der Vertrag sieht Bohrungen über 3.000 Meter vor, wovon mindestens 2.500 Meter im Goldprojekt McKenzie East absolviert werden. Black Tusk beabsichtigt zudem die Niederbringung einer Reihe von Testbohrlöchern im Konzessionsgebiet Lorrain im Westen von Quebec, in der Nähe von Lorrainville. Das Geologenteam von Black Tusk hat eine Reihe vorrangiger Bohrziele im Goldkonzessionsgebiet McKenzie East ermittelt, die im Zentrum der ersten Bohrungen stehen werden. Das Unternehmen hat die Genehmigungen für Bohrungen von bis zu 23 Bohrplatten aus auf dem Konzessionsgebiet erhalten und verfügt über ausreichende Finanzmittel, um die Bohrungen bei Erhalt erfolgreicher Ergebnisse fortzusetzen. Im Konzessionsgebiet Lorrain wird das Unternehmen durch die Bohrung mehrerer hundert Meter die Ergebnisse des historischen Bohrlochs LA-01-06 verifizieren und dieses erweitern. Die Bohrprotokolle für LA-01-06 ergaben sehr bedeutende Abschnitte mit mehreren Elementen wie Platin, Palladium, Silber, Kupfer und Nickel, die in ultramafischem Intrusivgestein eingelagert sind. Eine Berechnung des gewichteten Durchschnitts auf der Grundlage der vorgelegten Daten ergab 13,2 Meter mit knapp unter 1 Gramm Platin und Palladium (zusammengenommen) pro Tonne, 3 Gramm Silber pro Tonne, 0,59 Prozent Kupfer und 0,6 Prozent Nickel (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2020). „Wir freuen uns sehr auf den Beginn der Bohrungen in diesen neuen Zielgebieten, die wir durch unsere Arbeiten bei McKenzie East und Lorrain ermittelt haben“, meint President Richard Penn. „McKenzie East verfügt über eine günstige Lage und ein günstiges geologisches Milieu, und die Ergebnisse unserer magnetischen Messungen, IP-Untersuchungen und MMI-Bodenprobenahmen verweisen allesamt auf mehrere Bohrziele mit hoher Priorität.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3 Black Tusk Resources Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







