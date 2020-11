Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Wafer-Deal treibt Siltronic und Wacker Chemie hoch Ein sich abzeichnender Milliarden-Deal in der Wafer-Branche sorgt am Montag hierzulande für große Freude bei den Anlegern von Siltronic und Wacker Chemie . Der taiwanesische Konzern Globalwafers will Siltronic für 125 Euro je Aktie oder insgesamt …