Kompaktsportler SKODA OCTAVIA RS ab sofort bereits ab 37.958 Euro bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - 180 kW (245 PS) starker 2,0 TSI-Turbobenziner jetzt auch

als 6-Gang-Schalter



- Einstieg in die attraktive OCTAVIA RS-Baureihe schon ab 37.958 Euro,

Kombiversion startet bei 38.640 Euro



- Dynamische Fahreigenschaften: in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Motorenpalette umfasst Topbenziner und Topdiesel der OCTAVIA-BaureiheDer Einstieg in die sportliche OCTAVIA RS-Familie gelingt ab sofort nochgünstiger als zuvor: Die dynamische Limousine in Verbindung mit dem 180 kW (245PS)* starken 2,0 Liter-Turbobenziner und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebeerhalten Kunden schon für 37.958 Euro inklusive 16 Prozent MwSt., der OCTAVIACOMBI RS steht ab 38.640 Euro zur Verfügung.Der 180 kW (245 PS) starke Vierzylinder-TSI besitzt 2,0 Liter Hubraum undbeschleunigt den OCTAVIA RS und OCTAVIA COMBI RS als Handschalter in 6,8Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 370 Nm. DieHöchstgeschwindigkeit erreichen beide Varianten bei 250 km/h. Zum dynamischenFahrerlebnis und agilen Handling des OCTAVIA RS tragen maßgeblich das um 15Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und die Progressivlenkung bei - beideszählt zur Serienausstattung. Weiterhin können Käufer den Benziner auch mit7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) ordern.Im RS-Derivat des OCTAVIA verbaut SKODA ausschließlich die Topmotoren derBestsellerbaureihe. Neben dem 2,0 TSI 180 kW (245 PS) steht der 2,0 TDI EVO mit147 kW (200 PS)* und 7-Gang-Direktschaltgetriebe zur Wahl. Bei diesem könnensich Kunden zwischen Front- und Allradantrieb entscheiden. Darüber hinaus bietetSKODA mit dem OCTAVIA RS iV* auch erstmals eine elektrifizierte RS-Version an.In dieser bündeln ein 1,4 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS) Leistung und ein 85kW (115 PS) starker Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 180 kW(245 PS).Neuer Abbiegeassistent im OCTAVIA RSZusätzlich zur neuen Motor-Getriebe-Kombination erweitert SKODA dieSerienausstattung des Kompaktsportlers um den neuen Abbiegeassistent. Das Systemstellt eine Erweiterung des Frontradarassistenten inklusiveCity-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung dar. Das bedeutet: Eswarnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrer frühzeitig vor Gegenverkehr.Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeug sogar automatisch stoppen.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen des OCTAVIA RS stehen unterhttp://www.skoda-media.de/model/104/2649?fz=104&skoda=OCTAVIA bereit.SKODA OCTAVIA RS - neue Motorisierung und unverbindliche Preisempfehlung in Euroinklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer