Essen/Paris (ots) -



- Größte Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe ALDI Nord

- Wachstum und Marktanteil in Frankreich vergrößert sich sprunghaft

- Ziel ist die Marktführerschaft im Segment Discount



ALDI Frankreich hat die Übernahme von insgesamt 547 Filialen und drei

Zentrallagern der Casino Group bestätigt. 545 Filialen wurden bisher unter der

Marke Leader Price, zwei Filialen unter der Marke Casino Supermarchés geführt.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein der Expansionsstrategie von ALDI

Frankreich mit dem Ziel, Marktführer auf dem französischen Discount-Markt zu

werden.





Mit der größten Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe baut ALDIFrankreich seine Marktposition deutlich aus. Mittelfristiges Ziel ist eineweitere Verdichtung und Optimierung des Filialnetzes, so dass Kundinnen undKunden innerhalb einer Viertelstunde Wegzeit überall im Land einen ALDI Markterreichen können."Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Zusammenführung der Märkte undMitarbeiter von Leader Price, Casino Supermarchés und ALDI unsere Marke weiterausbauen können. Es ist unser Anspruch bei ALDI, alle Menschen immer und überallmit dem zu versorgen, was sie zum täglichen Leben brauchen", sagt PhilipDemeulemeester, der für das Frankreich-Geschäft des Discounters verantwortlichist.Das heutige Closing bildet den Abschluss des Verhandlungsprozesses zwischen derCasino Group und ALDI Frankreich. Dieser Akquisition in Höhe von 717 MillionenEuro war die Abgabe eines bindenden Angebotes im März 2020 vorausgegangen. Nachder finalen Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden kann nun mit derIntegration der Märkte und Lager begonnen werden. Dieser Prozess soll bis Ende2021 abgeschlossen sein.ALDI Frankreich sieht sich mit seinem Ansatz bestätigt, verlässlicheGrundversorgung mit hochwertigen Produkten zu niedrigst möglichen Preisenanzubieten. "Besonders mit Blick auf die vergangenen Monate haben wir gezeigt,wie wichtig Verlässlichkeit, beste Qualität und niedrigster Preis für dieKundinnen und Kunden sind", sagt Philip Demeulemeester. Dies sei auch derAnspruch von ALDI in Frankreich für die kommenden Jahre. Die Übernahme, derbisher zur Casino Group gehörenden Filialen und Lager, werde ALDI Frankreichdabei helfen, so Demeulemeester.Nicht nur in Frankreich strebt die Unternehmensgruppe ALDI Nord langfristigesund profitables Wachstum an. Ziel aller Gesellschaften von ALDI Nord sei es,sich zukunftssicher weiterzuentwickeln, erklärt Florian Scholbeck, ManagingDirector Communications: "Dazu setzen wir selbstverständlich auf organischesWachstum, prüfen aber darüber hinaus auch systematisch, welche Potenziale sichetwa aus Zukäufen ergeben können."Pressekontakt:Unternehmenskommunikation ALDI Nord: mailto:presse@aldi-nord.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112106/4778258OTS: Unternehmensgruppe ALDI Nord