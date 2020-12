Little Cinema schützt Hollywoods virtuelle Premieren-Events mit Verimatrix

Verimatrix, (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass das in New York ansässige Little Cinema für seine virtuellen Premieren und Vorpremieren die Verimatrix-Technologien Watermarking und Multi-DRM einsetzt.

Little Cinema ist ein bahnbrechendes digitales Studio, das mit Netflix, ABC, CBS, HBO Max und Warner Media kooperiert, um hochmoderne virtuelle Premieren-Events für eine Branche zu produzieren, die bisher ausschließlich auf Debüts vor anwesendem Publikum setzte. Um die besonderen Schutzanforderungen der hochwertigen Premiereninhalte zu erfüllen, wählte Little Cinema Verimatrix und dessen Secure Cloud. Diese innovativen und hochgradig interaktiven virtuellen Streaming-Events haben in Hollywood hohe Wellen geschlagen und stießen auf großes Interesse bei BBC News, Vogue, Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter und anderen Publikationen.

„Verimatrix bietet uns den notwendigen Schutz vor Piraterie und die grundlegende Sicherheit, die Hollywood-Studios verlangen, wenn sie auf virtuelle Veranstaltungen umsteigen“, so Jay Rinsky, Gründer von Little Cinema. „Kürzlich konnten wir dank der Verimatrix-Lösung die Vorpremiere der dritten Staffel von Star Trek: Discovery mit CBS All Access anbieten. Unsere Partner vertrauen uns ihre wertvollsten digitalen Inhalte an. Und wenn alle Teilnehmer virtuell teilnehmen, ist ein nahtloser Ablauf des Events wichtiger als je zuvor. Verimatrix hilft uns, bessere und sicherere virtuelle Veranstaltungen bereitzustellen.“

Verimatrix Watermarking setzt sowohl Client- als auch Server-seitige Lösungen ein, die den gesamten Pfad der Content-Nutzung schützen. Die für den Konsumenten nicht wahrnehmbare und dennoch robuste Watermarking-Lösung für HTML5 schützt Videoinhalte während Postproduktion und Vertrieb. Der vorintegrierte Reveal Service der Lösung kann die Herkunft von Raubkopien innerhalb weniger Minuten zurückverfolgen. Zudem ist Verimatrix Multi-DRM vollständig kompatibel mit PlayReady, Widevine und Fairplay, wodurch eine schnelle, skalierbare Bereitstellung ermöglicht wird, der selbst Studios mit höchsten Sicherheitsanforderungen vertrauen.