Lucerne Capital lehnt formelles Angebot von Next Private zur Übernahme von Altice Europe ab

Beschreibt ungeheuerliche Corporate Governance-Problematiken, die zu massiven Vermögenstransfers von Altice Europe zu Patrick Drahi führten

GREENWICH, Conn. und AMSTERDAM, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management („Lucerne"), ein eingetragener Investmentberater, der Fonds verwaltet, die rund 94 Millionen EUR an Aktien von Altice Europe N.V. besitzen (ATC.AS) („Altice Europe" oder das „Unternehmen"), kündigte heute an, dass es ein Schreiben an den Vorstand von Altice Europe gesendet hat, in dem das Unternehmen das offizielle Barangebot von Next Private B.V. in Höhe von 4,11 EUR pro Aktie für alle Stammaktien A und Stammaktien B von Altice Europe abgelehnt hat (das „Angebot").

Als langfristiger Aktionär der Altice Europe-Aktie legt Lucerne in seinem Schreiben seinen Einwand und seine ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Preises des Angebots und der historischen und laufenden Corporate-Governance-Praktiken von Altice Europe dar, und stellt die Rechtmäßigkeit der Struktur des Angebots in Frage. Nachstehend eine Zusammenfassung des Schreibens von Lucerne, dessen Volltext hier zu finden ist: https://hubs.ly/H0BGvMG0.

„Wie Sie wissen, ist die überwiegende Mehrheit der Minderheitsaktionäre von Altice Europe der Ansicht, dass das öffentliche Angebot nichts anderes als ein illegaler Versuch von Herrn Drahi ist, die Covid-19-Pandemie auszunutzen, um erneut massive Werte auf sich selbst zu übertragen, und dies zum Nachteil der Minderheitsaktionäre. Aus diesem Grund ist das Angebot so gestaltet, dass die Minderheitsaktionäre gezwungen sind, ihre Aktien zu einem von Herrn Drahi festgelegten Preis zu verkaufen, unabhängig davon, ob sie diesen Angebotspreis freiwillig akzeptieren würden. Da es im vorab rigide strukturiert ist und Herr Drahi bereits über die erforderliche Mehrheit verfügt, um die im Vorab entschiedenen Umstrukturierungsmaßnahmen allein zu beschließen, hofft Herr Drahi offenbar, die Minderheiten schnell herauszudrängen und gleichzeitig jede Art von Überprüfung des Preises durch die Gerichte zu vermeiden.