Mit dem heutigen Start der Kooperation der TARGOBANK mit der Amundi Deutschland GmbH erweitert das Düsseldorfer Geldhaus nochmals ihr Angebot an nachhaltigen Investmentprodukten. "Damit kommen wir dem wachsenden Interesse unserer Anlegerkunden an nachhaltigen Finanzprodukten nach", erklärt Manuel Wegmann, Investmentexperte bei der TARGOBANK. "Mit der breiten Palette an aktiven und passiven Produkten der Amundi Deutschland GmbH bieten wir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, ihr Portfolio nachhaltig zu diversifizieren. Damit setzen wir unseren bereits vor Jahren eingeleiteten Ausbau im Bereich ESG-Produkte konsequent fort."



Flankiert wird der Start der Kooperation durch zwei Sonderaktionen für Anlagekunden der TARGOBANK: Diese können ab dem 1. Dezember unter bestimmten Voraussetzungen Amundi-ETFs ohne TARGOBANK Orderprovision kaufen. Darüber hinaus stehen ab Januar 2021 ausgewählte Amundi-Publikumsfonds ohne Ausgabeaufschlag zum Kauf zur Verfügung. Die Aktionen sind jeweils zeitlich befristet.

"Die Partnerschaft mit der TARGOBANK verstärkt unsere Präsenz im Privatkundensegment", erklärt Alexander Koch, Deputy Head of 3rd Party Distributors bei Amundi Deutschland. "Die gemeinsam mit der TARGOBANK zusammengestellte Auswahl an aktiven wie passiven Amundi Produkten unserer ESG Palette bietet Anlegern attraktive Möglichkeiten für ihr Investment in nachhaltige Produkte."



Informationen zu den Produkten und den jeweils aktuellen Angeboten gibt es auf: http://www.targobank.de/



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.



Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.