Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.12.2020

Kursziel: 4,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



DEAG schließt Q3/20 trotz erheblichen negativen Effekten durch die Corona-Krise mit positivem EBITDA ab



DEAG hat am vergangenen Freitag den Q3-Bericht veröffentlicht. Die Finanzkennzahlen sind erwartungsgemäß stark von der COVID-19-Pandemie geprägt und daher auch deutlich unter den Vorjahreswerten. Trotz des nun verlängerten 'Lock-Down-Lights' bis Ende Dezember bestätigte DEAG jedoch die Jahresziele.



[Tabelle]



Die Erlöse gingen in Q3/20 um -87,4% yoy auf nur noch 7,4 Mio. Euro stark zurück. Da DEAG durch die Corona-bedingten Einschränkungen in der Live-Entertainment-Branche alle Großveranstaltungen in Q3/20 absagen bzw. verschieben musste, kommt dieser Rückgang wenig überraschend, sodass auch wir bereits mit einem substanziellen Rückgang gerechnet hatten (MONe: 4,5 Mio. Euro). Auch die beiden deutlich größeren, börsennotierten Wettbewerber CTS Eventim und Live Nation haben in Q3/20 erhebliche Erlösrückgänge von -92,0 bzw. -95,1% yoy verzeichnet. Auch auf EBITDA-Ebene ist in Q3/20 ein signifikanter Rückgang um -87,2% yoy zu sehen (MONe: -83,5% auf 0,8 Mio. Euro). Allerdings ist es DEAG durch ein stringentes Management der Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie den umfangreichen Versicherungsschutz gelungen, mit 0,6 Mio. Euro im positiven Bereich zu bleiben (EBITDA CTS: -15,0 Mio. Euro; Live Nation: -384,5 Mio. USD). Die Liquiden Mittel blieben nicht zuletzt aufgrund der deutlich reduzierten Vertriebs- und Verwaltungskosten (-48,7% yoy auf 4,3 Mio. Euro) sowie einer FK-Aufnahme i.H.v. rund 2 Mio. Euro stabil und betrugen per 9M 41,6 Mio. Euro (30.06.2020: 39,9 Mio. Euro).



Wenngleich der 'Lock-Down-Light' nun bis Ende Dezember verlängert wurde, bestätigt DEAG das Jahresziel eines mindestens ausgeglichenen EBITDAs. Da das Unternehmen nach 9M bereits ein EBITDA von 0,3 Mio. Euro ausgewiesen hat und im Jahresschlussquartal Versicherungsleistungen infolge der ausgefallenen 'Christmas Gardens' sowie der angekündigten staatlichen 'November- und Dezemberhilfe' zu erwarten sind, halten wir an unserer Prognose mit einem Gesamtjahres-EBITDA i.H.v. 0,8 Mio. Euro fest. Auch wenn für das kommende Jahr die Visibilität hinsichtlich des Zeitpunkts für das Wiederaufleben der Live-Entertainment-Branche noch nicht klar ist, verfügt DEAG bereits über eine Umsatzbasis aus bereits geplanten Veranstaltungen von über 100 Mio. Euro. In Kombination mit zeitnah verfügbaren Impfstoffen sowie verlässlichen Schnelltests dürfte DEAG mit Blick auf 2021 gut positioniert sein, sodass wir unsere Prognosen unverändert lassen.

Fazit: Die schwache operative Entwicklung in Q3/20 ist nicht überraschend und im deutlich gefallenen Aktienkurs bereits eingepreist. Mit Blick auf die absehbare Erholung in 2021 und 2022 halten wir an unserem Turnaround-Szenario fest und bestätigen die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,10 Euro.









