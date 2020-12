Der Einbruch der Weltwirtschaft durch die Coronakrise die Ölpreise massiv sinken lassen. Die Opec+ hatte zur Jahresmitte mit einer beispiellosen Förderkürzung um fast zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag reagiert, um die Ölpreise zu stabilisieren. Ab dem Jahreswechsel wollte die Opec+ die Förderung wieder leicht ausweiten. Die tägliche Produktionskürzung sollte nach bisherigen Plänen bis April 2022 noch 5,8 Millionen Barrel am Tag umfassen.

Angesichts der anhaltenden Unstimmigkeiten im Ölverbund Opec+ gaben die Ölpreise am Dienstag weiter nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 47,48 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 44,98 Dollar./mrd/DP/jsl