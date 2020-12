WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 59,3 Punkten im Vormonat auf 57,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgag auf 58,0 Punkte gerechnet.

Zuletzt hat sich die Corona-Krise auch in den USA wieder verschärft. Die Industrie leidet jedoch deutlich weniger unter Beschränkungen des öffentlichen Lebens als der Dienstleistungssektor. So signalisiert der ISM-Index immer noch ein robustes Wachstum in der Industrie.