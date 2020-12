Original-Research CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.12.2020, 17:06 | 70 | 0 | 0 01.12.2020, 17:06 | ^

Corona-Spuren im dritten Quartal 2020



Auch wenn die COVID-19-Pandemie sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 stärker als zuvor im Zahlenwerk der CEWE Stiftung & Co. KGaA bemerkbar machte, steuern die Oldenburger wie von uns erwartet bislang gut und sicher durch die Corona-Krise. Dabei musste zwar nun auch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing einen kleinen Dämpfer hinnehmen, auf Neunmonatsbasis konnte es aber die Umsatz- und insbesondere die Ergebnisrückgänge im Einzelhandel (CEWE RETAIL) und beim Kommerziellen Online-Druck (KOD) deutlich kompensieren.



So startete die Gesellschaft im Vorjahresvergleich mit einem EBIT-Vorsprung von 1,4 Mio. Euro in das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem in der Regel rund 40 Prozent der Umsätze und das gesamte Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Dabei dürfte der stark vom B2B-Bereich abhängige KOD weiterhin schwächeln, während sich CEWE RETAIL zuletzt immerhin wieder auf dem Vor-Corona-Niveau entwickelte.

Abzuwarten bleibt aber vor allem, inwieweit das Weihnachtsgeschäft im Fotofinishing dadurch beeinträchtigt wird, dass infolge Corona-bedingt geringerer Reiseaktivitäten weniger neue Urlaubsfotos zur Gestaltung von Fotoprodukten zur Verfügung stehen. Demgegenüber könnte sich jedoch auch ein neuerlicher 'Stay-at-home'-Effekt infolge der aktuellen (Teil-)Lockdowns wie bereits im Frühjahr positiv auf das Geschäft auswirken.



Generell ist der Konzern dabei mit seinen umfangreichen, zum Teil auch im Rahmen der 'CEWE Innovation Days' von Mitarbeitern entwickelten Produktenangeboten zur Kreation individueller Fotogeschenke bestens aufgestellt. Zu nennen sind hier beispielsweise Grußkarten, Handyhüllen, Jahresbücher, Wandbilder und Fotokacheln, Advents- und Jahreskalender sowie natürlich der Bestseller, das CEWE FOTOBUCH. Hierbei trifft auch die neue CEWE Fotowelt App mit automatischen Vorschlägen für das nächste Fotobuch den Nerv der Zeit, Bilder mittels Smartphones aufzunehmen und zu speichern.







