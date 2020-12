Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Wer über eine Internetplattform angebotene, oft kleinteiligeArbeitsaufträge erledigt, wird als sogenannter Crowdworker beschäftigt. Nacheiner Studie der Europäischen Kommission sollen bereits rund 5 Prozent allerErwerbstätigen in Deutschland auf diese Weise nebenberuflich tätig sein und sichso einen Zuverdienst sichern. Das Bundesarbeitsgericht hat nunmehr entschieden,dass Crowdworker Arbeitnehmer sein können und damit den Schutz des Arbeitsrechtsgenießen. Prof. Dr. Michael Fuhlrott, Arbeitsrechtler und Professor an derHochschule Fresenius , erläutert die Entscheidung.Das moderne Pendant zu dem klassischen Solo-Selbständigen, der alsSubunternehmer ohne eigene Mitarbeiter Pakete ausliefert, ist in Zeiten modernerArbeitsformen der sogenannte Crowdworker, der über eine Internetplattformvermittelte Aufgaben und Projekte bearbeitet. Oftmals handelt es sich dabei umAufgaben von geringer Komplexität wie zum Beispiel Preisvergleiche,Adressrecherchen oder Testen von Apps. "Der Crowdworker ist dabei regelmäßigüber eine Rahmenvereinbarung mit einer Internetplattform vertraglich verbunden.Dort kann er sich mittels App um Einzelaufträge bewerben. Bekommt er einenAuftrag auf seine Bewerbung hin zugeteilt, muss dieser binnen kurzer Zeiterledigt werden. Nach erfolgreicher Bearbeitung wird eine Vergütung auf demNutzerkonto gutgeschrieben, die später ausgezahlt werden kann", erläutert Prof.Dr. Michael Fuhlrott die Ausgestaltung derartiger Regelungen.Kein Urlaub, kein Kündigungsschutz, keine LohnfortzahlungEigene vertragliche Bindungen mit den eigentlichen Auftraggebern, also denKunden der Vermittlungsplattform, hat der Crowdworker dabei zumeist nicht. Esbesteht weiterhin keine Pflicht, in einem bestimmten Umfang tätig zu werden. DerCrowdworker kann daher auswählen, wann und ob er Aufträge annimmt. Danach sollder Crowdworker als Selbständiger tätig sein. "Der Schutz des Arbeitsrechts,insbesondere Kündigungsschutz, bezahlter Urlaub oder Lohnfortzahlung imKrankheitsfall standen dem Crowdworker bislang damit nicht zu", so Fuhlrott.Damit der Schutz des Arbeitsrechts greift, muss das Beschäftigungsverhältnis alsArbeitsverhältnis qualifiziert werden. "Für Arbeitnehmer prägend istinsbesondere die persönliche Abhängigkeit, die sich durch eineWeisungsgebundenheit und Eingliederung in die betrieblichen Abläufe undOrganisation kennzeichnet", erklärt der Arbeitsrechtler.Bundesarbeitsgericht: Ausreichende persönliche AbhängigkeitEine solche Eingliederung sah das Bundesarbeitsgericht in seiner heutigenEntscheidung (Urt. v. 1.12.2020, Az.: 9 AZR 102/20) im Ergebnis in der