Viele Anleger kennen die Blockchain lediglich im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Doch die Technologie bildet nicht nur die Grundlage für digitale Währungen , sondern ermöglicht es auch, mit vergleichsweise geringen Mitteln in teure Sachwerte wie eine Immobilie, ein exklusives Gemälde oder in einen hochpreisigen Autoklassiker zu investieren. Doch wie funktioniert die Blockchain überhaupt und welche Vorteile bietet sie im Investmentbereich?

Block, Blöcke, Blockchain

Bei der Blockchain handelt es sich im Prinzip um eine dezentrale digitale Datenbank. Dezentral bedeutet: Jede Transaktion – das können Zahlungen sein, aber auch Verträge – wird parallel auf zahlreichen Rechnern gespeichert. Dadurch gibt es nicht nur eine zentrale Instanz, die die Daten kontrolliert. In regelmäßigen Intervallen werden die einzelnen Transaktionen zu Blöcken zusammengefasst (engl. Block) und mit einem eindeutigen digitalen „Fingerabdruck“ versehen. Diese Blöcke verweisen zeitlich auf ihre Vorgänger und Nachfolger, so dass eine Kette (engl. Chain) entsteht, die auf den digitalen Fingerabdrücken ihrer Nachbarn aufbaut.

„Dieses Verfahren stellt sicher, dass sich die Informationen gegenseitig bestätigen und Inhalte fälschungssicher gespeichert werden: Ändert man eine Transaktion, ändert sich der Fingerabdruck des Blocks und die Verkettungen der Nachbarn werden ebenfalls ungültig“, erklärt Henning Wagner, Gründer & CTO von Finexity, einem auf Investments via Blockchain spezialisierten Unternehmen. „Würde jemand sich die Mühe machen und für die gefälschten Blöcke einfach alle Fingerabdrücke neu berechnen, macht die Dezentralität der Blockchain diesen Plan zunichte.“ Denn da dieselben Blockchain-Daten auf einer Vielzahl von Rechnern gespeichert werden, würde eine Fälschung sofort auffallen.

Bei Blockchain-Investments stehen sogenannte Tokens im Mittelpunkt: Jeder Token steht für einen kleinen Teil eines genau bezeichneten Vermögenswerts – also etwa eines Gebäudes, Gemäldes oder Autos. Die Blockchain funktioniert ähnlich wie ein Kontobuch: Vermögenswerte werden in einem digitalen Schließfach verwahrt, der sogenannten Wallet. „Dadurch können nicht nur die Besitzverhältnisse klar abgebildet werden: Token sind übertragbar, so dass eine Handelbarkeit ermöglicht wird. Zusätzlich können den Token spezifische Rechte und Pflichten wie Stimmrechte einprogrammiert werden“, erläutert Wagner.