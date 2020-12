Allgeier vor Übernahme im Bereich E-Government

Allgeier meldet einen bevorstehenden Zukauf: Über eine Tochtergesellschaft der Allgeier Enterprise Services AG aus Bremen will man die in Düsseldorf ansässige publicplan GmbH mehrheitlich übernehmen. Den Kaufpreis für 80 Prozent der publicplan-Anteile beziffern die Süddeutschen auf niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern, Allgeier benötigt unter anderem noch die Freigabe ...