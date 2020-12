Hannover (ots) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER

- Konzern verständigt sich mit Ankeraktionär, Banken und dem Bund auf

Gesamtpaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro

- Maßnahmen stärken Eigenkapital und Bilanz des Konzerns und sichern Liquidität

für andauernde Pandemie im Jahr 2021

- TUI verfügt über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5 Milliarden

Euro (Stand: 30. November 2020 [1])







Banken und dem größten Einzelaktionär Unifirm Ltd. (Mordashov Familie) auf ein

zusätzliches Finanz-Paket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro verständigt. Aufgrund

der seit Herbst wieder ansteigenden Infektionszahlen, strikter

Reisebeschränkungen in vielen Ländern und einem damit verbundenen

kurzfristigeren Buchungsverhalten der Kunden trifft TUI weitere Vorsorge. Mit

dem Finanz-Paket soll die Überbrückung bei andauernder Pandemie im Jahr 2021

sichergestellt werden. TUI erwartet nach den ersten Meldungen zu

Impfstoff-Erfolgen im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 eine Besserung der

Pandemie-Lage und eine stärkere Rückkehr von Urlaubsreisen.



Das Paket setzt sich zusammen aus stillen Einlagen des WSF, einer weiteren

Kreditlinie der KfW, Garantien und einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten,

dieauf einer außerordentlichen Hauptversammlung der TUI im Januar 2021

beschlossen werden soll. Die Familie Mordashov ist langfristig strategisch bei

der TUI investiert und hat mit ihrer Firma Unifirm Ltd. als größte

Einzelaktionärin der TUI zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.



Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI AG: "Die TUI war vor der Corona

Pandemie ein kerngesundes Unternehmen. Der Markt ist intakt, die Nachfrage ist

da. Aber wir können seit März keine nennenswerten Umsätze erwirtschaften. Unser

integriertes Geschäftsmodell erlaubt es uns, sehr flexibel auf kurzfristige

Änderungen der Pandemie-Lage zu reagieren, so wie wir das Reiseprogramm im Juli

nach der ersten Welle für einige Wochen erfolgreich wieder hochgefahren haben.

Die Menschen wollen reisen, der Tourismus bleibt eine Wachstumsindustrie und ein







