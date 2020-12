DGAP-News Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx übergibt Projekt 'Siemensstraße' in Wien an Hamburg Trust (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.12.2020, 09:00 | 101 | 0 | 0 03.12.2020, 09:00 | Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx übergibt Projekt 'Siemensstraße' in Wien an Hamburg Trust ^

Eyemaxx übergibt Projekt "Siemensstraße" in Wien an Hamburg Trust Aschaffenburg/Hamburg, 3. Dezember 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat den im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf in der Siemensstraße 5 gelegenen Apartmentkomplex an Hamburg Trust übergeben. Das Projekt wurde im 4. Quartal 2020 fertiggestellt. Auf einer Gesamtnutzfläche von rund 5.700 m2 wurden 102 Wohneinheiten auf vier Etagen und eine ca. 160 m2 große Gewerbefläche im Erdgeschoss realisiert. GalCap Europe hat diesen Deal für Hamburg Trust gesichert und bis zum Closing vor Ort begleitet. Das Objekt fließt in den neuen Fonds "domiciliumINVEST 15 Austria" von Hamburg Trust. Eyemaxx hat aus dem Verkauf einen erheblichen Mittelzufluss generiert, der für das weitere Wachstum der Gesellschaft verwendet werden soll. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das aus drei Objekten bestehende Ensemble verfügt über 1- bis 4-Zimmerapartments mit Größen von jeweils 35 m2 bis 85 m2 und wird durch gemeinsam nutzbare Grünflächen verbunden. Ergänzt werden nahezu alle Wohnungen durch eigene Terrassen und Balkone. Des Weiteren stehen den Bewohnern mehrere gemeinschaftlich nutzbare Gartenanlagen zur Verfügung. Die angeschlossene Tiefgarage bietet 50 Stellplätze. Der Vorstadtbezirk Floridsdorf liegt im Norden Wiens und zeichnet sich durch weitläufige Grün- und Erholungsflächen aus. Eine gewachsene Infrastruktur und eine direkte Anbindung zur Innenstadt sorgen für eine hohe Attraktivität für alle Bewohnergruppen.

Kurt Rusam, COO von Eyemaxx: "Wir verspüren trotz Corona eine hohe Nachfrage am Markt nach unseren Immobilien. Die nun erfolgte Übergabe direkt bei Fertigstellung ist erneut Beleg für unser gutes Gespür beim Liegenschaftseinkauf und für unsere hohe Expertise bei der Projektentwicklung."

"Das durchdachte Wohnkonzept der Apartments in Kombination mit der hohen Aufenthaltsqualität des Standorts hat uns überzeugt. Floridsdorf befindet sich im Wachstum und vereint durch die Nähe zur Donauinsel das Naturerlebnis mit dem urbanen Charme eines Vorstadtbezirks. Durch die hervorragende Anbindung an die Autobahn und die U- und S-Bahn-Station in Laufweite dürfen sich vor allem jene freuen, die in der Stadt arbeiten und sich nach Feierabend eine grüne Oase wünschen", erklärt Florian Howe, Managing Director bei Hamburg Trust.







