Los Angeles verschärft Corona-Einschränkungen

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die US-Millionenmetropole Los Angeles hat ihre Corona-Auflagen verschärft. Alle Einwohner sollen ab sofort möglichst zu Hause bleiben, heißt es in einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Erlass von Bürgermeister Eric Garcetti. "Unsere Stadt steht nun kurz vor einem verheerenden Wendepunkt", schrieb Garcetti und warnte vor einer Überlastung der Krankenhäuser. "Wir müssen den Kontakt mit anderen so weit wie möglich minimieren."

In der Stadt Los Angeles mit ihren rund vier Millionen Einwohnern wurden nach offiziellen Angaben am Mittwoch mehr als 2000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, 12 Menschen starben. In den Krankenhäusern des Bundesstaates Kalifornien befinden sich derzeit mehr als 8000 Corona-Patienten, wie die Zeitung "Los Angeles Times" berichtete.

Erst am Montag hatte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gewarnt, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wegen einer drohenden Überfüllung der Intensivstationen weiter zu verschärfen. Seit Montag gelten bereits für den Bezirk Los Angeles strengere Auflagen.

In den USA hat es am Mittwoch derweil zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mehr als 3000 Corona-Tote an einem Tag gegeben. Das ging aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 13,9 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert./ddo/DP/eas