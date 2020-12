ARD-Berichterstattung zum Rundfunkbeitrag: Der letzte Beleg Autor: Tichys Einblick | 03.12.2020, 12:42 | 65 | 0 | 0 03.12.2020, 12:42 | Das Land steckt in der Krise: Geschäfte gehen Pleite, Angestellte verlieren ihren Job, andere sind in Kurzarbeit – von der psychischen Belastung ganz zu schweigen. Und seltsamerweise sind in diesen Zeiten viele nicht sonderlich scharf darauf, noch mehr Geld auszugeben, damit noch auf vier weiteren Spartensendern Sturm der Liebe und Der Landarzt läuft. Dennoch stimmen Der Beitrag ARD-Berichterstattung zum Rundfunkbeitrag: Der letzte Beleg erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Elisa David. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer