CEO Anna Iarotska und ihr Ed-Tech Start-Up Robo Wunderkind räumen zehnten Preis in diesem Jahr ab

Wien (ots) - Ed-Tech Thought Leaderin und CEO von Robo Wunderkind Anna Iarotska

macht sich seit gut einem Jahrzehnt für mehr Frauen als Unternehmensgründerinnen

stark und erhält dafür nun den deutschen WIN Award in Silber. Es ist 2020 der

zehnte IT-Preis für Robo Wunderkind-Gründerin Anna Iarotska.



Programmieren lernen mit Spiel und Spaß. Das Motto von Robo Wunderkind

(https://de.robowunderkind.com/) , einem jungen und erfolgreichen

Ed-Tech-Unternehmen aus Wien, steht für Kreativität und den Mut, Neues

auszuprobieren und eigene Ideen umzusetzen. Hinter dieser Mission, Kindern das

Programmieren und die Welt der Robotik spielend näherzubringen, steht die

Mitgründerin von Robo Wunderkind, Anna Iarotska

(https://www.linkedin.com/in/annaiarotska/) . Als Female Founder will sie junge

Talente fördern und vor allem Mädchen für die MINT-Fächer (Mathematik,

Informatik, Naturwissenschaft, Technik) begeistern.





Im Rahmen der WIN-Awards 2020 (https://www.womens-it-network.com/award.html)wurde Anna Iarotska jetzt für ihr Vorhaben in der Kategorie Start-Up mit derAuszeichnung in Silber belohnt. Die Initiative des Women's IT Network(https://www.womens-it-network.com/) , das sich mehr Diversität und Sichtbarkeitvon Frauen in der IT verschrieben hat, zeichnet zusammen mit dem FachverlagVogel IT-Medien Frauen aus, die die IT-Branche prägen, mitgestalten und für mehrSichtbarkeit und Diversität sorgen. Mehr als 15.000 Teilnehmer*innen stimmtenfür die Gewinnerinnen in den sieben Kategorien ab. Während der virtuellenPreiseverleihung am 26. November packten die Gewinnerinnen ihre Auszeichnungenlive vor der Kamera aus. Als CEO eines High-Tech-Unternehmens verkörpert die inder Ukraine geborene Österreicherin Anna Iarotska wie alle Gewinnerinnenweibliche Power in der Technologie-Branche.Nicht nur die Arbeit der Gründerin, auch die neuen Robo Wunderkind Roboter-Kitssind auf Erfolgskurs und wurden 2020 in fünf Ländern ausgezeichnet: Der NationalParenting Product Award(https://www.nappaawards.com/product/robo-wunderkind-explorer-prime-kit/) (USA)zeichnete Robo Wunderkind als Gewinner aus und würdigte die hohe Qualität derModule, die einfache Bedienbarkeit und die Steuerung mit Hilfe der drei AppsRobo Code, Robo Blockly und Robo Live. Auch bei den Family Choice Awards (http://www.familychoiceawards.com/family-choice-awards-winners/robo-wunderkind-explorer-prime-kit/) (USA), den Mom's Choice Awards(https://store.momschoiceawards.com/index.php?entry_id=10211) (USA) sowie den