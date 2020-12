Eine Tochter von home24 soll an die Börse gehen. Dabei handelt es sich um Mobly. Der Börsengang ist in Brasilien geplant. Die Erstnotiz soll im Novo Mercado von B3, der ehemaligen Börse von Sao Paulo, erfolgen. Geplant ist das IPO im kommenden Jahr.Der erste Entwurf eines Wertpapierprospekts soll den zuständigen Behörden in Brasilien, der Comissão de Valores Mobiliário, noch heute zugehen.Mit dem frischen Geld will ...