Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft (ISIN DE0005168108) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Unter nahezu vollständiger Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der BAUER Aktiengesellschaft um nominal 7.299.997,16 EUR auf 80.301.417,61 EUR erhöht werden. Dies entspricht ca. 10 % des aktuellen Grundkapitals. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 1.713.066 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 9,32 EUR je Stückaktie. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung und Übernahme angeboten.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Durch die Barkapitalerhöhung stärkt die BAUER Aktiengesellschaft ihre Eigenkapitalbasis. Aufgrund des negativen Nachsteuerergebnisses 2019 (-36,6 Mio. EUR) war die Eigenkapitalquote zum Ende des Vorjahres auf 23,8 % zurückgegangen. Auch für das Geschäftsjahr 2020 hatte der Vorstand per Ad-hoc Mitteilung zum 3. November 2020 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ein negatives Ergebnis nach Steuern prognostiziert. Dieses soll deutlich besser als im Vorjahr und besser als -20 Mio. EUR sein.

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de



Sprache: Deutsch

