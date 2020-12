Relay Medical und Fio Corporation geben Verkauf und Einrichtung der Fionet-Pandemieplattform an die US-Regierungsbehörde USAID bekannt

8. Dezember 2020 – Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation („Fio“), die gemeinsam als Fionet Rapid Response Group („FRR“) auftreten, geben bekannt, dass mit der US-Regierung – über die Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung (U.S. Agency for International Development/USAID) – eine Verkaufsvereinbarung zur Einrichtung von FRRs Fionet-Pandemieplattform in über 100 kommunalen Gesundheitsversorgungseinrichtungen in Afrika unterzeichnet wurde.

Gemäß den vertraglichen Bestimmungen wird die Fionet-Plattform in mehr als 100 kommunalen Gesundheitsversorgungseinrichtungen installiert und soll dort eine rasche Testung, Triage und Echtzeit-Tracking von Infektionskrankheiten ermöglichen. Der Vertragswert beläuft sich auf rund 330.000 kanadische Dollar. Die mobilen Fionet-Geräte lenken oder automatisieren die Abläufe in der Erstversorgung im Gesundheitswesen und stellen zeitgleich eine umfassende Datenerhebung und Datenübertragung sicher. Über die Fionet-Portale können Aufsichtspersonen abseits der Versorgungseinrichtungen in Echtzeit die Aktivitäten in der Erstversorgung nachverfolgen und steuern sowie epidemiologische Daten in Echtzeit darstellen. Mit einem Budget von knapp 20 Milliarden Dollar jährlich ist USAID die größte Hilfsorganisation der Welt und zeichnet für mehr als die Hälfte aller US-Auslandseinsätze verantwortlich.

„Diese Vereinbarung liefert einen umfassenden Beweis dafür, dass unsere Plattform anstelle der begrenzten Möglichkeiten in den überlasteten Spitälern und Zentrallabors eine exakte Testung, Triage und Tracking im kommunalen Bereich ermöglicht. Diese Fähigkeit ist für ein effektives Management von Infektionskrankheiten und die Eindämmung der COVID-Pandemie unerlässlich. Bei ordnungsgemäßer Einrichtung und Verwendung kann Fionet die zentralen Gesundheitseinrichtungen entsprechend entlasten, damit diese sich auf die dringende Versorgung und Behandlung von Patienten konzentrieren können“, erklärt Dr. Michael Greenberg, CEO der Fionet Rapid Response Group und CEO von Fio Corporation.