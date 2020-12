Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Workday als ein Leader im Gartner Magic Quadrant für Cloud HCM Suiten für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern benannt Die Positionierung als ein Leader erfolgt zum fünften Mal in Folge; höchste Gesamtposition für die Fähigkeit zur Umsetzung („ability to execute“) erreichtMUNICH, Germany, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), ein führender …