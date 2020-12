Hypoport meldet eine Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Bank IKB im Bereich Corporate Finance. „Im Rahmen der Zusammenarbeit will die IKB einen neuen Vertriebskanal erschließen und ein signifikantes Volumen an zusätzlichen Unternehmensfinanzierungen über die Plattform fundingport anbieten”, kündigt Hypoport am Mittwoch an. Darüber hinaus wolle „die IKB ihre Kreditprozess- und Fördermittelexpertise in die Kooperation ...