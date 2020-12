I Squared Capital akquiriert zwei Unternehmen, um seine digitale Infrastrukturplattform in Asien um Expertise in den Bereichen Cloud-Migration und Managed Services zu erweitern

I Squared Capital hat über seinen ISQ Global Infrastructure Fund II Infofabrica Holdings Pte Ltd und Cloud Kinetics Tech Pte Ltd, zwei im Bereich Cloud-Migration-Services tätige Unternehmen mit Sitz in Singapur, akquiriert und fusioniert. Die fusionierten Unternehmen sind hervorragend aufgestellt, um zum führenden Anbieter von Cloud-Migration- und Managed Services in Südostasien und Indien zu werden, und bieten allen wichtigen öffentlichen Cloud-Betreibern ihre Kapazitäten an. Diese Investitionen sind Teil der neuen digitalen Infrastrukturplattform für Asien und werden den in diesem Bereich tätigen Unternehmen von I Squared Capital ermöglichen, ihren Kunden breit angelegte cloudbasierte Lösungen anzubieten. Die Cloud-Plattform wird einen Pool von mehr als 300 Fachleuten mit fundierter Expertise in Cloud-Infrastruktur, Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung und Cloud-Management sowie einer breiten Palette von Cloud-Zertifizierungen umfassen.

„Die Zukunft von Daten und Computing wird durch die Annahme hybrider Cloud-Lösungen in Form einer orchestrierten Mischung von On-Premise-Infrastruktur, Co-Location- und Cloud-Services durch Unternehmen bestimmt. Durch das Angebot einer nahtlosen und effizienten Migration in die Hybrid-Cloud wird ein kritischer Engpass bei der Cloud-Annahme beseitigt, insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Durch die Kombination von Infofabrica und Cloud Kinetics entsteht ein leistungsstarker Cloud-Migrations-Lösungsanbieter für unsere Kunden“, so Gautam Bhandari, Managing Partner bei I Squared Capital. „Mit diesen Akquisitionen belaufen sich unsere globalen Investitionen und Verpflichtungen im Bereich digitale Infrastruktur auf mehr als 2,6 Mrd. US-Dollar und wachsen weiterhin.“

Cloud-Migration besteht aus spezialisierten Kapazitäten und Technologien, die von zertifizierten Experten eingesetzt werden, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, nahtlos in die Cloud zu migrieren und dort zu operieren. IDC-Prognosen zufolge wird der südostasiatische Markt für Cloud-Computing bis 2025 einen Umfang von 40 Milliarden US-Dollar erreichen, was seine Bedeutung im täglichen Leben unterstreicht. Die Plattform ist eine gemeinsame Gründung und unter der Leitung von Haji Munshi, einer Technologie-Führungskraft, die leitende Positionen bei Google Cloud, Cisco, Hewlett Packard Enterprise und Dell einnahm, sowie Tameem Ebrahim, Ex-Gründungspartner von Quvat Capital und ehemaliger Investmentbanker bei Merrill Lynch sowie Deutsche Bank in Südostasien.