RYU Apparel Inc. beauftragt Profigolfer Andrew Parr und preisgekrönten Designer James Chapman mit Leitung der Entwicklung von RYU Golf Apparel Division

Vancouver (British Columbia), CNW, 10. Dezember 2020. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, PINK: RYPPF, FWB: RYA) („RYU“ oder das „Unternehmen“), ein Schöpfer von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es auch mit der Entwicklung seiner Golf Apparel Division begonnen hat und James Chapman sowie Andrew Parr in seinem Team willkommen heißt.

RYU ist bestrebt, leistungsstarke, wissenschaftlich entwickelte, urbane Sportbekleidung für die boomende Golfbranche anzubieten, wobei der Schwerpunkt gleichermaßen auf Profi- wie auf Amateurgolfern liegt. Laut einem Artikel von Business Wire wird der Golftourismusmarkt zwischen 2020 und 2024 um 5,36 Milliarden Dollar wachsen, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von vier Prozent im Prognosezeitraum entspricht.[i]

Weitere positive Indikatoren umfassen Callaway (NYSE: ELY) und Acushnet Holdings (NYSE: GOLF), zwei Hersteller von Golfprodukten, wobei letzteres Unternehmen, das Titleist und FootJoy besitzt, laut Yahoo Finance eine Kehrtwende hinlegte, und Dick‘s Sporting Goods, der Eigentümer von Golf Galaxy (NYSE: DKS), trotz des globalen Gegenwinds und eingeschränkter sportlicher Aktivitäten die Erwartungen im zweiten Quartal des abgelaufenen Jahres übertroffen hat.[ii]

Das Designteam von RYU Golf Apparel wird von James Chapman geleitet, einem Experten für Innovationen, Trends, Zweckmäßigkeit und revolutionäre digitale 3-D-Designtechnologien. Herr Chapman hat bereits bei Perry Ellis Golf und Callaway gearbeitet und wird diese Sparte von Toronto aus leiten.

Neben Herrn Chapman wird auch Andrew Parr als Leiter unserer Golf Division fungieren. Parr kann einen umfassenden und vielfältigen Hintergrund in den Bereichen Sport und Sportentwicklung vorweisen. Als Golfer spielte Parr während seiner achtjährigen Profikarriere in über 40 Ländern. Parr fungiert zurzeit als Assistenztrainer der kanadischen Nationalmannschaft, Golf Canada. Er ist auch Founder des Wildernest Performance Camp, eines Inkubators für Entscheidungsträger, um mit Weltklasse-Führungspersönlichkeiten durch Bewegung, Führung und öffentliche Reden ihre Grenzen zu durchbrechen. Um seine Arbeit als Performance-Coach zu unterstützen, ist Parr Co-Founder von Quiet the noise, einem Life-Engineering-Programm für Sportler und Unternehmer.