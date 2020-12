Bluestone Mine wird in Produktion gehen keine Frage. Schlanke CAPEX, AISC unter 600$ pro Unze Gold und eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 135,000 Unzen. Bluestone ist massiv unterbewertet.

Zweimal gab Bluestone Resources im November Bohrergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm in der Süd Zone des Goldprojekts Cerro Blanco bekannt und zweimal waren sie rekordverdächtig. Beim im Südosten Guatemalas aktiven angehenden Niedrigkosten-Goldproduzenten könnte das derzeitige Bohrprogramm nicht besser laufen! Fünf Bohrgeräte sind sowohl im Untertagebau als auch an der Oberfläche in Betrieb und bestätigen ein ums andere Mal die Kontinuität und den hohen Gehalt der epithermalen aderartigen Mineralisierung, einschließlich mehrerer bonanzaartiger Abschnitte. Darunter zweimal hintereinander die höchsten jemals in der Geschichte des Projekts erhaltenen Goldanalysen. Zuletzt konnte 1.380 Gramm Gold pro Tonne und 2.194 Gramm Silber pro Tonne über 1,2 Meter gebohrt werden, was die frühere höchste Analyse von 674,8 Gramm Gold pro Tonne und 2.863 Gramm Silber pro Tonne auf 1,3 Metern, die in der Pressemitteilung vom 10. November 2020 veröffentlicht wurde, um einiges übertrifft.

Diese Ergebnisse der jüngsten Bohranalysen im südlichen Bereich von Cerro Blanco verdeutlichen die Kontinuität ebenso wie die hochgradige epithermale venenartige Mineralisierung dieses Gebiets. Eine zunehmende Dynamik mit jeder weiteren Probebohrung ist ganz klar zu erkennen und lassen auf hochgradiges Potential hoffen.

David Cass, Vice President of Exploration, ist begeistert von den Ergebnissen. Er äußert sich dazu wie folgt: "Es ist aufregend, mehr hohe Grade von unserem Bohrprogramm zu erhalten, wenn unser Programm an Fahrt gewinnt. Bemerkenswert ist, dass dieser jüngste hochgradige Abschnitt von 1.380 g/t Gold in UGCB20-180 eine andere Ader und Zone der Lagerstätte darstellt als der erst letzte Woche gemeldete 675 g/t Au-Abschnitt. Beide Abschnitte sind durch einen Höhenunterschied von etwa 160 Metern getrennt und zeigen die Verteilung der Bonanza-Grade auf allen Ebenen der Lagerstätte. Die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher UGCB20-180 und UGCB20-181 tragen zur Definition eines außergewöhnlich hochgradigen, nach Süden abfallenden Ausläufers innerhalb der Hauptzuführungsader VS_01 bei, der mindestens 60 Meter breit ist. ”