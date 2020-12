Über 400 Marken aus mehr als 45 Ländern bei den World Branding Awards 2020-2021 zu ,Marken des Jahres‘ gekürt

Die vollständige Gewinnerliste ist jetzt erhältlich.

Zu den vorrangigen Marken die als Sieger aus der höchsten Stufe –„Global Tier“ – hervorgingen, gehören CoCo, Faber Castell, Fender, Heinz, IKEA, LEGO, McCain, Netflix, PILOT, Spotify, Yakult, Yamaha und andere mehr.

Zu den Siegern der Regionalstufen (Regional Tier) gehören Anchor (Neuseeland), Cotton On (Australien) Elkjøp (Norwegen), LuLu (Vereinigte Arabische Emirate), Isetan, Uniqlo (Japan) und andere.

Die Sieger werden auf einzigartige Weise über drei verschiedene Wege ausgewählt: Markenbewertung, Verbrauchermarktforschung und öffentliche Online-Abstimmung. Die Verbraucherabstimmung ist mit siebzig Prozent des Scoring-Verfahrens gewichtet. In jeder Kategorie kann es pro Land nur einen Gewinner geben. Seit dem Beginn des Abstimmungsverfahrens steigt die Teilnehmerzahl jedes Jahr an. Viele Teilnehmerländer kamen in diesem Jahr erstmals hinzu, darunter Irland und Neuseeland.

„Dieses Jahr war ein extrem schwieriges Jahr für Firmen in der ganzen Welt. COVID-19 hat viele Marken dazu gezwungen, sich an eine neue Normalität anzupassen, und mit den World Branding Awards werden die Bemühungen gewürdigt, die diese Firmen in ihre Markenpflege und ihr Marketing gesteckt haben. Die World Branding Awards 2020-2021 werden mit wachsender Spannung erwartet“, so Richard Rowles, Vorsitzender des Forums.

Das Forum veranstaltet und fördert auch eine Reihe von Fortbildungsprogrammen und veröffentlicht Marken-News auf seiner Website, die jährlich ein globales Publikum von mehr als 35 Millionen Besuchern erreicht.

Über die World Branding Awards

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forums. Mit diesen Preisen werden die Leistungen einiger der weltweit besten Marken gewürdigt. Die Sieger werden mithilfe von Markenbewertung, Marktforschung und einer öffentlichen Online-Abstimmung ermittelt.

