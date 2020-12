Mediaset bleibt offen für Anteilsaufstockung bei ProSiebenSat.1

MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Konzern Mediaset hält sich mit Blick auf eine mögliche Aufstockung seiner Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat.1 alle Optionen offen. Mediaset sei zufrieden mit der aktuellen Beteiligung, bleibe als strategischer Investor aber offen und flexibel mit Blick auf einen möglichen Ausbau, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Verweis auf eine ihr vorliegende E-Mail von Mediaset. Mediaset hält direkt rund 9 Prozent an dem Münchener Konzern, den Rest der insgesamt rund 24 Prozent über Derivate. Damit liegt der von der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrollierte Medienkonzern nur knapp unterhalb einer Sperrminorität./mis