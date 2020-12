Der deutsche Leitindex startet somit mit etwas Verspätung doch noch seine Jahresend-Rally. Diese ist in den USA ja bereits im vollen Gange.

Der DAX 30 erzeugte jüngst zwei wichtige chart- und markttechnische Signale. Zum Einen hielt am vergangenen Freitag der Support bei 13.004 (intraday), zum Anderen wurde gestern die Widerstandslinie bei 13.500 überschritten.

Damit konnte auch das „Corona-Gap“ vom 24.02.2020 wieder geschlossen werden. Das kurzfristige Kursziel bei 13.996 Punkten bleibt damit intakt. Mittelfristig die 15.000 Zählermarke.

Das kurzfristige Kursziel bei 13.996 Indexpunkten ergibt sich aus der Projektion des seit 10.11.2020 intakt gewesenen Seitwärtstrends nach oben. Dieser verlief zwischen 13.500 und 13.004.

Die markttechnischen Indikatoren zeugen von weiterhin steigenden Kursen im deutschen Leitindex.

Das Handelsvolumen war beim gestrigen Durchbruch der 13.500 zudem leicht überdurchschnittlich. Hinzu kommt ein leicht positives Momentum. Dieses könnte sich nun durchaus weiter ausweiten.

Erwartungsgemäß hatte die US-Notenbank Federal Reserve am gestrigen Abend ihre Leitzinsen unverändert zwischen 0,00 und 0,25 Prozent belassen. Die Währungshüter äußerten sich etwas zuversichtlicher, was konjunkturelle Entwicklung der Vereinigten Staaten anbelangt. Die Wirtschaftsleistung dürfte infolge der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar zurückgehen, allerdings dürfte der Rückgang schwächer ausfallen als bisher erwartet.

An der Nasdaq 100 wurde intraday mit 12.687 Punkten ein neuer Rekord erzielt. Der Dow Jones lag wenig verändert bei 30.154 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P-500-Index legte leicht um 0,2 Prozent zu.

Fazit:

DAX bricht aus Seitwärts-Range nach oben aus

Kurzfristig 13.996, mittelfristig 15.000

