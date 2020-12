STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future die Handelswoche bei 178,37 Prozentpunkten. Bis Dienstag pendelte er in einer engen Handelsrange, bevor er am Mittwochvormittag entgegen der freundlichen Kursentwicklung an den Aktienmärkten bis auf ein Niveau von 177,60 Prozentpunkten einbrach. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,57%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,60%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,16% und notiert somit gegenüber dem Niveau der Vorwoche fast unverändert.

Anlegertrends

15-jährige Anleihe des Freistaats Sachsen

Der Freistaat Sachsen begibt eine neue Anleihe (WKN 178931) mit Fälligkeit zum 17.12.2035. Das Emissionsvolumen beträgt 500 Millionen Euro. Der Zinssatz ist mit 0,01% festgelegt. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus, erstmalig am 17.12.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für den Freistaat ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 100,80% ergibt sich eine Rendite von -0,04%.