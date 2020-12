Pacific Drilling gibt endgültige Abstimmungsergebnisse bekannt, die auf eine überwältigende Akzeptanz des vereinbarten Umstrukturierungsplans hinweisen

Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) hat heute die endgültigen Abstimmungsergebnisse zum ersten geänderten gemeinsamen Plan zur Umstrukturierung von Pacific Drilling S.A. und seinen mit Schuldnern verbundenen Unternehmen gemäß Chapter 11 des Insolvenzgesetzes (im Folgenden kurz der „Plan“) bekannt gegeben. Die Abstimmungsergebnisse weisen auf eine überwältigende Akzeptanz des Plans seitens der beiden stimmberechtigten Klassen hin. Das Unternehmen hat folgende Stimmen zugunsten des Plans erhalten: (a) 97,87 % in Bezug auf die Anzahl der Inhaber von First-Lien-Notes-Ansprüchen der Klasse 3, die abgestimmt haben, und 99,98 % in Bezug auf die Höhe der First-Lien-Notes-Ansprüche der Klasse 3, die abgestimmt haben, sowie (b) 100 % in Bezug auf Anzahl und Höhe der Inhaber von Second-Lien-Notes-Ansprüchen der Klasse 4, die abgestimmt haben. Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse ist das Unternehmen der Ansicht, dass es auf dem Weg zur Bestätigung des Plans bei oder kurz nach der derzeit für den 21. Dezember 2020 geplanten Anhörung zur Bestätigung des Plans vor dem US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Distrikt von Texas (im Folgenden kurz das „Insolvenzgericht“) und zum Austritt aus dem Chapter-11-Verfahren bis zum Jahresende bleibt.

Wenn der Plan vom Insolvenzgericht bestätigt wird, wird er die Bilanz des Unternehmens entlasten, indem er über 1 Milliarde USD an finanzierten Schuldverpflichtungen beseitigt und dem Unternehmen Zugang zu zusätzlicher Liquidität verschafft, um künftig über eine vorrangig besicherte Kreditausstiegsfazilität mit verzögerter Laufzeit von 80.000.000 USD operieren zu können. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zum Jahresende eine Liquidität von ca. 180 Mio. USD entstehen wird, die aus neuem Kapital in Form der Ausstiegsfazilität und liquiden Mitteln in Höhe von ca. 100 Mio. USD besteht.

Die Abstimmung über den Plan endete am 14. Dezember 2020. Prime Clerk LLC, der Regulierungsbeauftragte des Unternehmens, hat die endgültigen Abstimmungsergebnisse am 16. Dezember 2020 beim Insolvenzgericht bestätigt und eingereicht.

Weitere Informationen zur Umstrukturierung und zum Verfahren nach Chapter 11, einschließlich des Plans, finden Sie (i) auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com/restructuring, (ii) auf einer Website, die von Prime Clerk unter http://cases.primeclerk.com/PacificDrilling2020 verwaltet wird, oder (iii) über unsere spezielle Informationslinie zur Restrukturierung unter +1 877 930 4314 (gebührenfrei) oder +1 347 897 4073 (internationale Anrufe).