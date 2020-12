Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Centogene eröffnet COVID-19 Testzentrum im Frankfurter Einkaufszentrum MyZeil Centogene weitet die Aktivitäten im Bereich der COVID-19 Tests weiter aus. In den letzten Monaten sind die Testzahlen, die die Rostocker an Zentren unter anderem an diversen Flughäfen in Zusammenarbeit mit der Lufthansa durchführen, stark gestiegen. …