Die Geldschleusen werden weit geöffnet! Deshalb sind flächendeckend steigende Kurse zu beobachten! Egal ob Standardaktien, Rohstoffe, Rohstoffaktien oder Bitcoin, alles explodiert trotz des neunen harten ‚Lockdowns‘.

Die begrenzte Laufzeit, in die noch Feiertage integriert sind, entspannen die Lage scheinbar, weshalb die Investoren dieses Event nicht sonderlich spielen.

obendrein erweitert die EZB ihre Ankaufsprogramme wie erwartet und die EU hat den Weg für ihr 750 Mrd. EUR schweres Konjunkturprogramm freigeräumt. In den USA ist ein weiteres Billionen-Konjunkturprogramm nur noch Formsache und das Brexit Theater interessiert die Marktteilnehmer so gut wie gar nicht mehr!

Diese Gemengelage wird allerdings auch den Goldpreis beflügeln, der im kommenden Jahr neue Allzeithochs in Angriff nehmen wird! Die massiv steigende Verschuldung sowie weiterhin negative Realzinsen werden wieder zu starken ETF-Zuflüssen führen. In den asiatischen Ländern, allen voran in Indien, wird sich die Schmucknachfrage wieder kräftig erholen. Und Platin und Silber erden von einer signifikant steigenden Industrienachfrage profitieren.

Alles in allem also sehr gute Aussichten, weshalb sich Investoren mit aussichtsreichen Rohstoffaktien beschäftigen sollten! Einen Anhaltspunkt dazu bietet Ihnen unser Wochenrückblick, der wieder mit einem guten Mix interessanter Rohstoffaktien gespickt ist!

Victoria Gold / Tarachi Gold

Die geldpolitischen Anreize der Zentralbanken

Ein katastrophaler wirtschaftlicher Abschwung wurde durch die lockere Finanzpolitik der Zentralbanken abgewendet. Wie wird es weitergehen.

Karora Resources / Maple Gold Mines

Alle Jahre wieder

Jedes Jahr wieder stellt sich die Frage, was sollen wir schenken. Wie wäre es mit Gold, Silber oder Aktien.

Hier geht´s wieder los...

Kupfer-Silber-Projekt in Peru wieder auf dem Vormarsch!

Das Konjunkturbarometer Kupfer kennt derzeit nur noch eine Richtung! Nach OBEN! Und dafür gibt es gute Gründe. Die Wirtschaftsdaten aus China sind sehr gut und auch die Daten aus den USA und der Eurozone sind gut.

Osisko Gold Royalties / OceanaGold

Coronakrise trifft Schokoladen-Nikoläuse

Der Verkauf von Schokoladen-Nikoläusen ist im Pandemiejahr zurückgegangen.

Millennial Lithium/ Osisko Metals

Energiewende aus dem All

Solarkraftwerke im All zu installieren, diesen Plan gibt es schon gut 100 Jahre lang.

Das hat niemand erwartet...

Eine Aktie zum Verlieben: Fast täglich wird die Firma wertvoller! Neuer Deal überraschte sogar die Experten

Im Rahmen der Hausse bei den Batterie-Metallen Kupfer, Lithium, Nickel konnte auch ein weiteres Allroundmetall mit steigenden Kursen aufwarten.

Premierenfund in Ecuador

Erkundungsbohrungen stoßen auf aller erstes Eisenoxid-Kupfer-Gold-System in Ecuador

Viele Anwendungen unseres Täglichen Lebens benötigen schon jetzt viel Kupfer, Tendenz weiter steigend! Doch die Angebotsseite kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten.

Copper Mountain Mining / Aurania Resources

"Dr. Copper" verdient immer Aufmerksamkeit

Viele Anwendungen brauchen Kupfer. Der November brachte dem Metall den höchsten Preisanstieg seit vier Jahren.

Vizsla Resources / GoldMining

Wirtschaft im Jahr 2021

Im Jahr 2020 haben politische Entscheidungen die Liquidität von Unternehmen gestärkt. Im neuen Jahr könnte es eng werden.

Die Zeit läuft!

MEGA-DEAL eingetütet! Angebots-Sorgen lassen Uranaktien explodieren! Hier wird jetzt richtig Geld verdient!

Uranaktien haben scheinbar nun die lang erwartete MEGA-RALLYE eingeläutet! Nach erneuter Minenschließung beim Giganten Cameco sollte der Uranpreis schon sehr bald folgen!

Bomben-News zum Wochenstart!

Die Spannung wächst und die Gerüchte-Küche brodelt heftig! Kommt hier was Großes?

Der Kupferpreis jagt von einem Hoch zum Nächsten! Das verwundert uns schon lange nicht mehr! Ganz im Gegenteil wir gehen in den kommenden Monaten und sogar Jahren von noch weiter stark steigenden Preisen aus!

Canagold Resources / Aguila American Gold

Warum der Goldpreis bald bei 3.750 US-Dollar liegen könnte

Anleger sollten sich vom jüngsten Preisrückgang beim Gold nicht erschüttern lassen. Gold hat bereits wieder zugelegt.

Aztec Minerals / Fiore Gold

Niedrigzinsniveau wird lange bleiben – und den Goldpreis unterstützen

Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank werden immer beachtet, zeigen sie doch auch wohin es mit dem Goldpreis gehen wird.

Revival Gold / Corvus Gold

Zukunftsangst und Schulden werden den Goldpreis nach oben treiben

Im März ein Tiefpunkt beim Goldpreis und im August ein Allzeithoch. Wie sieht die Zukunft aus.

Skeena Resources / Condor Gold

Bargeld ohne Ende

Trotz oder mehr gerade wegen der Corona-Pandemie haben drei Unternehmen das hohe Bargeldvolumen von über fünf Milliarden CAD vermeldet.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

