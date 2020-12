Adler Real Estate verkauft Wohnungen in Borna, Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede

Adler Real Estate meldet den Verkauf eines Immobilien-Portfolios aus 1.605 Mieteinheiten in den Städten Borna, Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede. Der Verkaufspreis liege mit 75,7 Millionen Euro leicht über dem Buchwert der Wohnungen, so das Berliner Immobilien-Unternehmen am Montag. Zur konkreten Höhe des Gewinns äußert sich die Gesellschaft allerdings nicht. Aus dem Immobilien-Portfolio wurden pro Jahr 4,8 Millionen Euro ...