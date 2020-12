Reliq Health Technologies, Inc. lanciert sein neues Produkt für die jährliche Vorsorgeuntersuchung und unterzeichnet neuen Vertrag in den USA

HAMILTON, ONTARIO, 22. Dezember 2020 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTCQB:RQHTF oder WKN: A2AJTB) („Reliq“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für mobile Gesundheit (mHealth) und Telemedizin in der bürgernahen Gesundheitsversorgung spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass ein neues „Annual Wellness Visit Support Service“ lanciert wurde und das Unternehmen bereits den ersten Kunden, der diesen Dienst abonniert, unter Vertrag genommen hat.

„Wir freuen uns sehr, diesen neuen Dienst einführen zu können, der Hausärzte bei der Durchführung der jährlichen Vorsorgeuntersuchungen (Annual Wellness Visits/AWV) über unsere Telemedizin-Plattform und unser Care Management Center unterstützt, und unseren ersten Vertrag zur Bereitstellung dieses Dienstes zu unterzeichnen“, erklärt Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. „Überall in den Vereinigten Staaten sind Ärzte wegen der COVID-Pandemie, und jetzt auch wegen der Grippewelle, mit einer erdrückenden Arbeitslast konfrontiert. Wir haben diesen neuen Dienst aufgrund der regen Nachfrage seitens unserer Kunden ins Leben gerufen. Viele von ihnen sind in diesem Jahr so stark ausgelastet, dass sie nur 50 % der normalen Anzahl von jährlichen Vorsorgeuntersuchungen durchführen konnten. Für unsere Kunden sind die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen eine wichtige Einnahmequelle, und für die Patienten leisten diese regelmäßigen Gesundheitschecks einen wesentlichen Beitrag zur aktiven Vorsorge. Die Ärzte führen über unser Care Management Center die Gesundheitsrisikobewertung im Rahmen der jährlichen Vorsorgeuntersuchung durch und nutzen unsere Telemedizin-Plattform für virtuelle Untersuchungen; damit können sie ihre Kapazitäten für die Bereitstellung dieser wichtigen jährlichen Gesundheitschecks deutlich steigern. Wir beginnen bereits diese Woche mit der Durchführung der Gesundheitsrisikobewertungen sowie der Planung virtueller Arztbesuche für die Patienten und gehen davon aus, dass viele unserer anderen Bestandskunden dieses neue Service im Jahr 2021 in Anspruch nehmen werden. Pro jährlicher Vorsorgeuntersuchung im Rahmen des AWV-Dienstes nimmt Reliq 70 US-Dollar ein.“