VeChain weltweit als erster 5 Sterne-Blockchain-Dienstleister vom TÜV Saarland zertifiziert

TÜV Saarland ist als renommierte europäische Zertifizierungsstelle von DAkkS, der nationalen Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland, akkreditiert. Die Blockchain-Service-Zertifizierungsmethode des TÜV Saarland basiert auf etablierten Standards für die Bewertung von Blockchain-Dienstleistungen und dem branchenführendem Know-how und der Erfahrung des TÜV Saarland. Dieses Bewertungssystem ist hoch geschätzt und das Blockchain-Zertifizierungsmodell wurde sogar von der Zertifizierungs- und Akkreditierungsverwaltung der Volksrepublik China (CNCA) in China zur Verwendung zugelassen.

Die vom TÜV Saarland Shanghai angewandte Methodik umfasste die Durchführung strenger Audits der von VeChain bereitgestellten Blockchain-basierten Dienste, wobei Elemente wie technische Skalierbarkeit, Netzwerkzuverlässigkeit und Praxistauglichkeit der Anwendung bewertet wurden. Aufgrund der strengen Vorgaben des Gremiums musste VeChain seine behördliche Einhaltung in allen Gerichtsbarkeiten nachweisen und dem TÜV Saarland detaillierte Berichte vorlegen, um einen detaillierten Einblick in seine Blockchain-Dienste zu bieten, einschließlich industrieller Blockchain-Anwendungen, technischer Dokumente und Geschäftsentwicklungspläne, Angebot technologischen Dienstleistungen und Abnahmeprotokollen.

Dank technischer Stärke und markterprobten Blockchain-Anwendungsfällen wurde VeChain als erster vom TÜV Saar zugelassener 5-Sterne-Blockchain-Dienstleister zertifiziert.

Diese Zertifizierung räumt der Blockchain-Technologie von VeChain eine einzigartige Position in der Unternehmens- und Geschäftswelt ein. In einer Branche, in der die Unternehmen zögerlich mit der Einführung neuer Technologien umgehen, kann uns diese Zertifizierung einen noch größeren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Blockchain-Plattformen einräumen. Wenn wir mehr Anerkennung und Vertrauen gewinnen, wird das VeChain-Ökosystem auch florieren und zu mehr Anwendungen und neuen Partnerschaften führen, was wiederum direkt zur Wertschöpfung unseres Blockchain-Ökosystems beiträgt.