FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Start der Corona-Impfungen gibt am Montagmorgen den Luftfahrtwerten im MDax reichlich Auftrieb. Aktien der Lufthansa gehörten mit einem Plus von mehr als vier Prozent zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte - ebenso wie die Anteile des Flughafenbetreibers Fraport mit rund dreieinhalb Prozent. Mit den Impfungen verbinden Anleger die Hoffnung auf eine Erholung der Tourismusbranche, womit auch der Flugverkehr wieder stärker belebt werden dürfte.

Fraport-Papiere verteuerten sich zuletzt um 3,45 Prozent auf 49,12 Euro und kletterten damit zurück über die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend der Papiere signalisiert.

Für die Lufthansa-Anteile ging es mit einem Plus von zuletzt 4,82 Prozent auf 10,33 Euro hoch - damit stiegen Aktien der Fluggesellschaft ebenfalls über die 21-Tage-Linie. Ihnen halfen auch Äußerungen zu Kostensenkungen. Die Fluggesellschaft habe die Kosten in der Corona-Krise deutlich schneller gesenkt als geplant, sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr der "Welt am Sonntag"./tav/mis