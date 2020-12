Die Aktie des Batterieherstellers Varta setzt zum Jahresende noch einmal Akzente auf der Oberseite.

Die Aktie des Batterieherstellers Varta setzt zum Jahresende noch einmal Akzente auf der Oberseite. Gelingt es ihr womöglich auf den letzten Metern des Jahres, einen möglicherweise entscheidenden Widerstandsbereich zu knacken?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 26.11. unter anderem „[…] In der Folgezeit lancierte die Aktie den bereits eingangs thematisierten Vorstoß in Richtung 120 / 123 Euro, der letztendlich aber ergebnislos wieder in sich zusammenfiel. Die Unterstützung bei 110 Euro wurde unterschritten, was wiederum den Weg zum Test der 100 Euro freimachte. Kürzlich musste die Aktie bereits eine Attacke auf die 100 Euro abwehren. Zwar konnte sich Varta daraufhin etwas von den 100 Euro lösen, doch aus der Gefahrenzone ist die Aktie damit noch nicht. Leichte Entspannung tritt erst bei einer Rückeroberung der 110 Euro ein. Kurzum: Die Aktie vollführt aktuell den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. In diesem Fall ist es die wichtige Unterstützung bei 100 Euro. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls könnte sich die Bewegung auf 90 Euro ausdehnen. Das zuletzt zu beobachtende Unvermögen der Aktie, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt diesbezüglich zur Vorsicht. Auf der Oberseite sind die Aufgabenstellungen klar definiert: Es muss über die 110 Euro gehen und es muss über die Zone 120 /123 Euro gehen.“

Der Aktie gelang es zunächst, die 110 Euro zurückzuerobern und so Druck von der eminent wichtigen Unterstützung von 100 Euro zu nehmen. Dieser Bereich hat weiterhin eine zentrale Bedeutung, zumal er mittlerweile von der 200-Tage-Linie verstärkt wird.

Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat auch die Varta-Aktie stimuliert. Diese läuft aktuell wieder in Richtung 120 / 123 Euro. Ein Ausbruch über diese Widerstandszone wäre eminent wichtig, wäre doch damit auch gleichzeitig der kurzfristige Abwärtstrend (rot dargestellt) passé. Der Kursverlauf der letzten Wochen hat allerdings bereits gezeigt, dass das kein einfaches Unterfangen werden dürfte. In der jüngeren Vergangenheit nahmen einige Vorstöße im Bereich von 120 / 123 Euro ein jähes Ende.

Kurzum: Die Aktie versucht sich abermals daran, die Hürde 120 / 123 Euro aus dem Weg zu räumen. Erst ein signifikanter Vorstoß über die 123 Euro würde das Chartbild aufhellen. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer nun im besten Fall auf 110 Euro begrenzt. Sollte es hingegen sogar unter die 100 Euro gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.