Datametrex bringt Concierge-COVID-19-Testservice für Flugreisende auf den Markt

Toronto (Kanada), den 6. Januar 2020 - Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) („Datametrex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit dem 4. Januar 2021 einen Concierge-COVID-19-Testservice für Reisende sowohl in Toronto als auch in Vancouver anbietet.

Dieser Concierge-Service wurde für Einzelpersonen konzipiert, die sich bequem von zu Hause aus testen lassen möchten, anstatt staatliche Einrichtungen zu nutzen und sich in Menschenmengen anstellen zu müssen, die darauf warten, an solchen Orten getestet zu werden.

Das Unternehmen erkennt einen unmittelbaren Bedarf auf dem Markt, um Menschen zu bedienen, die in Länder reisen, die vor der Reise aus oder nach Kanada einen negativen COVID-19-Test verlangen. Dieser Service wird auch Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und anderen Organisationen bereitgestellt, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen einen Test an einem Geschäftsstandort oder an einem anderen Ort durchführen lassen möchten. Die Idee eines Concierge-Services ging aus der Arbeit hervor, die das Unternehmen zurzeit für die Filmindustrie durchführt, wo zahlreiche hochkarätige Schauspieler darum ersuchten, auf bequeme Weise an ihrem Wohnsitz auf individueller Basis getestet zu werden.

Tests oder Dokumentationen für asymptomatische Personen werden durch das öffentliche Gesundheitssystem in keinem der staatlichen COVID-19-Bewertungszentren angeboten. Der COVID-19-Test von Datametrex ist ein nasaler viraler Standard-PCR-Labortest und kann ermitteln, ob jemand aktuell mit COVID-19 infiziert ist. Das Ergebnis liegt innerhalb von 48 Stunden vor. Man kann einen Termin buchen und die Vorauszahlungsoption über die Website von Datametrex nutzen. Um einen Termin zu buchen, besuchen Sie bitte www.datametrex.com oder kontaktieren Sie Lena Kozovski, lkozovski@datametrex.com.

„Da viele Länder vor der Einreise einen negativen COVID-19-Test verlangen, ist Datametrex stolz darauf, Teil der Lösung zu sein, um Reiseziele weltweit auf sicherere und vertrauensvolle Weise wieder zu öffnen. Wir haben in den vergangenen Monaten Tausende von PCR-basierten Tests an Unternehmen sowie Regierungen geliefert und sind davon überzeugt, dass diese Tests eine der Antworten zum Schutz der Weltbevölkerung sind“, sagte Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex.