Die Börse wettet nach dem Sieg der US-Demokraten bei den Senats-Stichwahlen in Georgia auf einen baldigen Anstieg der Inflation: man erwartet, dass die US-Verschuldung noch stärker steigt durch Stimulus-Maßnahmen. Daher steigen die Renditen für US-Staatsanleihen deutlich, kommt der Dollar unter Druck (allerdings erholte sich der Greenback in der Folge wieder). Die entscheidende Frage ist: tritt das ein, was die Börse erwartet? Denn der Druchgriff der US-Demokraten bleibt begrenzt - nur bei der Fiskalpolitik hat die Biden-Administration freie Fahrt. Trump dagegen heute mit der allerletzten Chance auf einen Coup - er setzt Vize-Präsident Mike Pence stark unter Druck. Was aber wird Pence tun?

Das Video "Kommt jetzt die große Inflation?" sehen Sie hier..