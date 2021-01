Kann die Infineon-Aktie ihre Rally bis in den aus charttechnischer Sicht möglichen Bereich zwischen 34 und 35 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im Société Générale-Newsletter „ideas daily“ veröffentlichten Analyse könnte sich bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) die technische Hausse fortsetzen. Hier die Analyse:

„Aus technischer Sicht startete die Aktie im September 2012 bei Kursen um 4,9 EUR eine langfristige Hausse. Darin führte ein steiler Bilderbuch-Hausse-Trend den Titel bis zum Juni 2018 auf Tops um 25,8 EUR. Anschließend bildete sich eine (Trading-)Top-Formation heraus und Infineon startete eine (mehrjährige) Zwischenbaisse. In dieser rutschte die Aktie mit Verkaufssignalen in einem Abwärtstrendkanal nach unten weg. Erste Stabilisierungsversuche im Mai 2019 scheiterten und es folgte schließlich der Rutsch auf 13,4 EUR. Seit Juni 2019 kam es bei Infineon erneut zu einer Stabilisierung, welche die Aktie aus dem Abwärtstrendkanal in eine neue Hausse-Bewegung führte.