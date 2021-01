Einfach ignorieren?! Immer mehr Crash-Propheten warnen vor einem Platzen der Blase. Sie liegen richtig. Und irren sich...

Doch es gibt nicht nur marktschreierisch kreischende Apokalyptiker, sondern auch Star Investoren, die zur Vorsicht raten. Zu diesen gehört, der das Platzen dreier Aktienblasen korrekt vorhergesagt hat: die Blase am japanischen Aktien- und Immobilienmarkt in den späten 1980er Jahren, das Platzen der Internetblase 2001 sowie das Platzen der Blase am Immobilienmarkt 2008 und die sich anschließende weltweite Kreditkrise. Wenn Jeremy Grantham nun vor einer "epischen Blase" spricht, vor allem bei den Technologiewerten , dann sollte man schon genauer hinhören...